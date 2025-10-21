В «Зените» раскрыли подробности травмы Кассьерры

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил повреждение икроножной мышцы

Руководство петербургского «Зенита» объяснило, какую травму получил колумбийский нападающий клуба Матео Кассьерра. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.

Футболист получил повреждение ноги во время гостевого матча 12-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», который прошел 19 октября. Петербургская команда обыграла хозяев со счетом 3:0.

«Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы — потребуется около четырех недель индивидуальных тренировок», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что точные сроки возвращения игрока на поле будут зависеть от динамики его восстановления.

28-летний Кассьерра перешел в «Зенит» в июне 2022 года, заключив контракт на три сезона с возможностью продления еще на год. В нынешнем сезоне игрок провел за клуб 14 матчей и отметился семью голами.