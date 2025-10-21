Мир
Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Антироссийская политика Евросоюза (ЕС) фактически губит страны Европы. С таким мнением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«ЕС систематически саботирует мир при любой возможности! Он все больше будет погружаться в свой антироссийский параноидальный бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой», — отметил он.

Политик также добавил, что европейцы «должны прикончить ЕС», пока он не разрушил их жизни.

Ранее директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что «макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить Европе лишь русофобию и подготовку к войне с РФ.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала «не очень приятным» факт запланированной встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

