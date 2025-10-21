Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 21 октября 2025Мир

Встречу Путина и Трампа назвали большой победой для одного политика

FT: Встреча Путина и Трампа в Будапеште — большая победа Орбана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Emil Helms / Ritzau Scanpix / Reuters

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште является крупной политической победой для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Это большая победа Орбана», — заявила изданию эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана. По ее словам, участие Будапешта в столь громкой дипломатической инициативе может укрепить позиции венгерского премьера на предстоящих весенних выборах.

Другой геополитический эксперт, венгерский аналитик Ботонд Феледи, подчеркнул, что, хотя предстоящий саммит России и США и выгоден для Виктора Орбана, он одновременно подрывает единство Европейского союза, поскольку «это именно то, чего европейцы стремились избежать с самого начала».

16 октября Путин провел телефонный разговор с Трампом, после которого была анонсирована встреча лидеров в Венгрии. Выбор места американский президент объяснил тем, что хорошо относится к венгерскому премьер-министру, поскольку тот сделал свою страну безопасной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша не гарантирует Путину свободный пролет в Венгрию. Лавров обвинил Варшаву в готовности к терроризму

    В Турции опровергли данные о маршруте Путина на встречу с Трампом

    В России заявили о разрушительном ответе в случае провокации с самолетом Путина

    В Германии позавидовали удобной жизни в Москве

    Россиянам посоветовали полезный для сердца осенний фрукт

    Москвичей предупредили о погоде в конце недели

    Раскрыт путь снижения риска смерти от хронических заболеваний

    Деталь на сумке Меган Маркл взволновала общественность

    ФСИН России прокомментировала состояние «еле ходящего» в СИЗО генерала

    Мамиашвили ответил на слова украинки о неприязни к российским борцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости