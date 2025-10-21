Встречу Путина и Трампа назвали большой победой для одного политика

FT: Встреча Путина и Трампа в Будапеште — большая победа Орбана

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште является крупной политической победой для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Это большая победа Орбана», — заявила изданию эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана. По ее словам, участие Будапешта в столь громкой дипломатической инициативе может укрепить позиции венгерского премьера на предстоящих весенних выборах.

Другой геополитический эксперт, венгерский аналитик Ботонд Феледи, подчеркнул, что, хотя предстоящий саммит России и США и выгоден для Виктора Орбана, он одновременно подрывает единство Европейского союза, поскольку «это именно то, чего европейцы стремились избежать с самого начала».

16 октября Путин провел телефонный разговор с Трампом, после которого была анонсирована встреча лидеров в Венгрии. Выбор места американский президент объяснил тем, что хорошо относится к венгерскому премьер-министру, поскольку тот сделал свою страну безопасной.

