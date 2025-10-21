Захарова назвала слух о переносе встречи Лаврова и госсекретаря США инфобалаганом

Распространяемый в СМИ слух, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио переносится, не соответствует действительности. Об этом в комментарии РБК сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эту ситуацию можно описать только одной фразой "Утечка CNN опровергла слух Reuters". Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане», — опровергла она инсайдерскую информацию западных изданий.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Сергей Рябков опроверг сообщения о якобы отложенной встрече Лаврова и Рубио. «Нельзя отложить то, о чем не было договоренности», — заявил дипломат.

Ранее источник телеканала CNN в Белом доме заявил, что ожидаемую встречу Лаврова и Рубио отложили.

До этого сообщалось, что дипломаты могут встретиться в ближайший четверг, 23 октября.