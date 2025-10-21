Из жизни
17:00, 21 октября 2025Из жизни

Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

Кот прожил у матери хозяйки месяц и прибавил два килограмма
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lilia Solonari / Shutterstock / Fotodom

Женщина столкнулась с неожиданными последствиями после того, как оставила кота на попечение матери. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Художница Лина Редфорд отдала кота-абиссинца по кличке Синдбад матери на время месячного отпуска. Она специально отвезла питомца в Чехию и две недели прожила там, чтобы он адаптировался. Затем уехала на месяц, а по возвращении обнаружила кардинальные изменения во внешности питомца: он стал значительно тяжелее. Кот, весивший 5,4 килограмма, прибавил в весе до 6,7 килограмма.

«Я не могла поверить, что мой гиперактивный кот сумел так растолстеть», — призналась Лина. Она отметила, что ее мать активно экспериментировала с кормами для животных. «Я тестировала новые марки и вкусы кормов, он ел все, кроме кролика», — объяснила мать хозяйки.

Проблема усугубилась тем, что у временной хозяйки живут два бенгальских кота, у которых Синдбад систематически воровал еду. История, которую Редфорд рассказала в своем аккаунте в соцсетях, вызвала бурную реакцию пользователей. Многие критиковали ее мать и выражали надежду, что кот быстро вернется к своему нормальному весу.

Ранее кота Крошика из Перми, который стал интернет-знаменитостью из-за борьбы с лишним весом, не стало. Питомец набрал 17 килограммов, что для кота является критически опасной стадией ожирения. Ветеринары разработали для него специальную программу реабилитации, благодаря которой он начал сбрасывать лишний вес, но довести ее до конца не удалось.

