99-летний лучший бомбардир в истории «Спартака» высказался о секрете своего долголетия

99-летний Никита Симонян заявил, что не знает секрета своего долголетия

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян, 12 октября отпраздновавший 99-летие, высказался о секрете своего долголетия. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он признался, что не знает его. «Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только "Спартак", но и вообще всех — уже ушла "туда", а я пока что держусь!» — заявил Симонян.

10 октября президент России Владимир Путин присвоил бывшему футболисту звание Героя Труда России. Симонян получил звание за особые заслуги перед государством, а также большой вклад в развитие и популяризацию российского футбола.

Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом. Симонян завершил профессиональную карьеру в 1959 году.