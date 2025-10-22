Армения согласилась на трубопроводы из Азербайджана

Пашинян: Через Армению построят трубопроводы и ЛЭП из Азербайджана в Нахичевань

В будущем через территорию Армении проложат трубопроводы и линии электропередачи из Азербайджана в Нахичевань, а также по маршруту Азербайджан — Армения — Турция. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его процитировало Caliber.Az.

Также глава армянского правительства заявил, что Ереван готов не только политически, но и технически обеспечить транзит грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан и обратно через территорию Армении «начиная с сегодняшнего дня».

До этого Никол Пашинян поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за снятие ограничений на транзит грузов.

В свою очередь, Алиев заявил, что в отношениях между Баку и Ереваном наступает мирный этап, так как обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли.