15:38, 22 октября 2025

Дегтярев пообещал обжаловать решение FIS о недопуске российских лыжников на Олимпиаду-2026

Дегтярев: Минспорта и ОКР обжалуют решение FIS о недопуске россиян на ОИ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев пообещал обжаловать решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян на турниры в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии», — заявил Дегтярев. Он отметил, что ОКР и Минспорта подадут апелляцию в ближайшее время.

Ранее не решение FIS отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле разочарованы произошедшим.

21 октября FIS объявила о недопуске российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. На заседании совета было подтверждено продление отстранения россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации, поэтому они не смогут выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

