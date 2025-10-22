В Кремле отреагировали на недопуск российских лыжников на Олимпиаду-2026

Песков: Мы разочарованы решением FIS не допускать россиян до участия в ОИ-2026

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян на турниры в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в Кремле разочарованы таким решением. Он добавил, что Россия будет продолжать кропотливую, терпеливую работу с FIS по отстаиванию интересов спортсменов.

Ранее решение FIS раскритиковал норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт. «Отсутствие российских лыжников на международных стартах — потеря для всего спорта», — посчитал он.

21 октября FIS объявила о недопуске российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. На заседании совета было подтверждено продление отстранения россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации, поэтому они не смогут выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.