В Норвегии назвали отсутствие российских лыжников потерей для мирового спорта

Норвежский журналист Сальтведт назвал отсутствие россиян потерей для мировых лыж

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт оценил решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать россиянам в допуске к турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sport24.

Он назвал это решение большим поражением для президента FIS Йохана Элиаша. «Отсутствие российских лыжников на международных стартах — потеря для всего спорта. Лыжные гонки очень скучают по России!» — заявил Сальтведт.

Ранее о недопуске россиян до турниров высказался лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо. Он заявил, что полностью поддерживает решение FIS.

21 октября FIS объявила о недопуске российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. На заседании совета было подтверждено продление отстранения россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.

