В Норвегии назвали отсутствие российских лыжников потерей для мирового спорта

Норвежский журналист Сальтведт назвал отсутствие россиян потерей для мировых лыж
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт оценил решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать россиянам в допуске к турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sport24.

Он назвал это решение большим поражением для президента FIS Йохана Элиаша. «Отсутствие российских лыжников на международных стартах — потеря для всего спорта. Лыжные гонки очень скучают по России!» — заявил Сальтведт.

Ранее о недопуске россиян до турниров высказался лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо. Он заявил, что полностью поддерживает решение FIS.

21 октября FIS объявила о недопуске российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. На заседании совета было подтверждено продление отстранения россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.

