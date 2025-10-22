В России назвали главные этапы подготовки встречи Путина и Трампа

Депутат Журова: Путину должны обеспечить безопасность на встрече с Трампом

В первую очередь для встречи с главой США Дональдом Трампом президенту России Владимиру Путину должны обеспечить гарантированную безопасность, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала главные этапы подготовки встречи российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Когда страны европейские, та же Польша, говорят, что они не готовы это сделать — вот, пожалуйста, мы понимаем уже, что следующий этап — определение того города, где эта безопасность будет гарантирована», — рассказала депутат.

Другой важный аспект — проговорить возможные решения, которые могут быть приняты на этой встрече, по дипломатическим каналам на уровне госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова, полагает Журова.

«Чтобы они были уже более действенные, потому что на Аляске они встретились, высказали намерения. Сейчас все равно должно быть куда большее понимание. Мы-то все равно не отступаем от своих позиций, и здесь вопрос: какие из пунктов этой позиции Трамп готов поддержать? Иначе тогда встречаться нет смысла. Просто поговорить наши президенты могут по телефону. Для этого глобальная встреча следующая не нужна. Она нужна для того, чтобы уже было приближение заключения мирного соглашения», — поделилась парламентарий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что сроки встречи Путина и Трампа еще предстоит определить.

