Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 22 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали главные этапы подготовки встречи Путина и Трампа

Депутат Журова: Путину должны обеспечить безопасность на встрече с Трампом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В первую очередь для встречи с главой США Дональдом Трампом президенту России Владимиру Путину должны обеспечить гарантированную безопасность, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала главные этапы подготовки встречи российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Когда страны европейские, та же Польша, говорят, что они не готовы это сделать — вот, пожалуйста, мы понимаем уже, что следующий этап — определение того города, где эта безопасность будет гарантирована», — рассказала депутат.

Другой важный аспект — проговорить возможные решения, которые могут быть приняты на этой встрече, по дипломатическим каналам на уровне госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова, полагает Журова.

«Чтобы они были уже более действенные, потому что на Аляске они встретились, высказали намерения. Сейчас все равно должно быть куда большее понимание. Мы-то все равно не отступаем от своих позиций, и здесь вопрос: какие из пунктов этой позиции Трамп готов поддержать? Иначе тогда встречаться нет смысла. Просто поговорить наши президенты могут по телефону. Для этого глобальная встреча следующая не нужна. Она нужна для того, чтобы уже было приближение заключения мирного соглашения», — поделилась парламентарий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что сроки встречи Путина и Трампа еще предстоит определить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Снятие санкций и возвращение активов. Европа и Украина смягчили требования к России в ожидании встречи Путина и Трампа

    Российские ученые реконструировали шапку возрастом 4000 лет

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Москвичам пообещали аномально теплый ноябрь

    Стилист Ким Кардашьян высмеял ее скрывающую лицо маску на гала-вечере

    На Украине заметили 14-метрового «монстра» для разминирования

    Захарова назвала пригрозившего взорвать «Дружбу» главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским»

    В МИД России назвали риски ядерной эскалации с НАТО

    В России анонсировали ответные меры против норвежских рыболовов

    Биржевая цена дизельного топлива обновила рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости