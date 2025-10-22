Мир
15:30, 22 октября 2025Мир

Главком НАТО заявил об осторожности России после действий альянса

Главком НАТО Гринкевич: РФ стала осторожней после жесткости альянса в Европе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Omar Havana / Reuters

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Россия якобы стала осторожней после «жесткости» альянса на фоне инцидентов с беспилотниками в странах Европы. Его слова приводит Reuters.

«Мы действительно видим признаки того, что русские стараются быть более осторожными, что они признают, что в нескольких случаях были близки к черте, или даже перешли ее, особенно если учесть инцидент с беспилотниками в Польше», — сказал главком.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. Официальная Варшава, не приведя никаких доказательств, обвинила в произошедшем Москву.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины. Посол в Лондоне Андрей Келин подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфронтации со странами НАТО.

