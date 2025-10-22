Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 22 октября 2025Путешествия

Казахстанцы остались без денег и документов во время перелета из Европы

Казахстанцы остались без денег и документов на борту Turkish Airlines
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock / Fotodom

Пассажиры из Казахстана остались без денег и документов во время перелета из Европы рейсом авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый туристический», публикуя также видео от пострадавших.

Инцидент произошел на рейсе из Барселоны (Испания) в Стамбул (Турция). Двое друзей во время полета обнаружили, что из их ручной клади пропала дорогая сумка. В ней лежали их паспорта, посадочные талоны на следующий рейс, банковские карты и другие личные вещи. На видео, снятом одним из пострадавших, бортпроводница провожает пассажиров до туалета, в котором она нашла часть украденного. Им вернули документы, деньги и посадочные талоны.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Экипаж самолета предложил казахстанцам дождаться приземления в Стамбуле и прямо на борт вызвать полицию. Уточняется, что после посадки мужчины отказались от заявления, так как потребовалось бы присутствие всех пассажиров рейса в участке. В итоге двое друзей продолжили маршрут без дорогой сумки.

Ранее иностранец украл у россиянина дорогой костюм в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Сумма ущерба составила 44 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан ответил Сикорскому на угрозу взорвать «Дружбу»

    Россиянам назвали размер компенсации за переполненный мусоропровод

    В российском регионе рассказали о первом случае гнездования белых аистов

    Клиентов российского пенсионного фонда лишили «Достойного будущего»

    МИД Латвии запретит самолету Путина лететь над страной на встречу с Трампом

    Европейская авиакомпания отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений

    В РФС назвали препятствие для возвращения российских футболистов на международные турниры

    Россиян предупредили о последствиях употребления воды из чайника с накипью

    Трамп решил перестроить Белый дом ради бального зала. Зачем ему это надо и какие недостатки уже нашли в проекте?

    Названы преимущества минозащищенного «Феникса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости