Казахстанцы остались без денег и документов во время перелета из Европы

Пассажиры из Казахстана остались без денег и документов во время перелета из Европы рейсом авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый туристический», публикуя также видео от пострадавших.

Инцидент произошел на рейсе из Барселоны (Испания) в Стамбул (Турция). Двое друзей во время полета обнаружили, что из их ручной клади пропала дорогая сумка. В ней лежали их паспорта, посадочные талоны на следующий рейс, банковские карты и другие личные вещи. На видео, снятом одним из пострадавших, бортпроводница провожает пассажиров до туалета, в котором она нашла часть украденного. Им вернули документы, деньги и посадочные талоны.

Экипаж самолета предложил казахстанцам дождаться приземления в Стамбуле и прямо на борт вызвать полицию. Уточняется, что после посадки мужчины отказались от заявления, так как потребовалось бы присутствие всех пассажиров рейса в участке. В итоге двое друзей продолжили маршрут без дорогой сумки.

