Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 22 октября 2025Мир

Кремль высказался об участии Путина в саммите G20

Песков: Путин лично не будет участвовать в саммите G20
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин лично не будет присутствовать на саммите G20 («Большой двадцатки»), который пройдет с 21 по 22 ноября в ЮАР, однако страна будет представлена на достойном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин не примет личного участия в мероприятии, однако Россия, как мы говорили ранее, будет представлена на достойном уровне. Мы своевременно проинформируем, кто это будет», — отметил представитель Кремля.

19 июня посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Марат Бердыев сообщил, что Владимир Путин получил приглашение на саммит «Большой двадцатки».

15 августа Южная Корея пригласила российского лидера на саммит АТЭС, который пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кенджу. По словам Пескова, решение о формате участия главы государства еще не принято.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    У россиян появится быстрый доступ к играм из Азии

    Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

    В Венгрии высмеяли отказ Польши гарантировать пролет борта Путина

    В Минобороны назвали отличие резервистов от контрактников

    На Солнце произошел очень крупный взрыв

    Россиянка добилась в суде наказания для обматерившего ее во время семейной ссоры мужа

    В России высказались о требованиях для мирных переговоров с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости