Кремль высказался об участии Путина в саммите G20

Песков: Путин лично не будет участвовать в саммите G20

Президент России Владимир Путин лично не будет присутствовать на саммите G20 («Большой двадцатки»), который пройдет с 21 по 22 ноября в ЮАР, однако страна будет представлена на достойном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин не примет личного участия в мероприятии, однако Россия, как мы говорили ранее, будет представлена на достойном уровне. Мы своевременно проинформируем, кто это будет», — отметил представитель Кремля.

19 июня посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Марат Бердыев сообщил, что Владимир Путин получил приглашение на саммит «Большой двадцатки».

15 августа Южная Корея пригласила российского лидера на саммит АТЭС, который пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кенджу. По словам Пескова, решение о формате участия главы государства еще не принято.