Минфин и Банк России поспорили из-за возможного выкупа акций золотодобытчика

Моисеев: Минфин не согласен с позицией ЦБ РФ по вопросу об оферте акционерам ЮГК

Минфин не согласен с позицией Банка России, считающего, что Росимущество должно выставить оферту миноритариям ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК) в связи с переходом контроля в компании государству по решению суда. Как следует из слов замглавы министерства Алексея Моисеева, спор из-за этого идет «пока не очень конструктивно». «Все не так однозначно, как представляется коллегам», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Причиной национализации «Южуралзолота», одного из крупнейших золотодобытчиков страны, стали претензии Генпрокуратуры (ГП) к приобретению актива контролирующим акционером, которым до середины июля был Константин Струков. Производитель оказался под его контролем еще в 1997 году. По версии ГП, курируя в региональном парламенте недропользование, миллиардер смог фактически монополизировать стратегическую отрасль по добыче золота на Урале.

После того, как 67 процентов акций ЮГК перешло государству, ЦБ предписал новому владельцу контрольного пакета предложить выкуп бумаг миноритариям компании. «Мы исходим из того, что Бюджетным кодексом не предусмотрено такое действие», — сказал в связи с этим Моисеев. Он отметил, что речь в данном случае идет о коллизии законов, в рамках которой Бюджетный кодекс «выше», чем ФЗ об акционерных обществах (АО), которым руководствуются в Центробанке.

По словам замминистра, стороны в ходе обсуждения все же выйдут на решение, которое с его точки зрения «всех удовлетворит». Моисеев подчеркнул, что оферта миноритариям будет «одним из предметов дискуссии» с новым инвестором ЮГК, которому собираются продать акции уже в 2025 году, и проблема может быть решена поправками в закон об АО.

О том, что власти не намерены сохранять актив в госсобственности, стало известно вскоре после его передачи государству. В Минфине по-прежнему рассчитывают уложиться в этот срок, хотя «есть определенные проблемы», тормозящие процесс, отметил Моисеев.