МОК призвал отказаться от проведения турниров в Индонезии из-за невыдачи виз израильтянам

МОК призвал не проводить турниры в Индонезии из-за отказа в визах израильтянам

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) призвал отказаться от проведения турниров в Индонезии из-за невыдачи виз страной израильским гимнастам, планировавшим принять участие в проходящем в стране чемпионате мира. Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК добавили, что рекомендация будет действовать до тех пора, пока правительство Индонезии не предоставит комитету надлежащих гарантий того, что оно разрешит въезд в страну всем участникам, независимо от национальности.

Ранее министр координации по правам человека, миграции и реформам Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил, что страна отказалась выдавать визы гимнастам из Израиля для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Он подчеркнул, что решение было принято на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Палестиной.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Россияне участвуют в турнире в нейтральном статусе.