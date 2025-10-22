Спорт
МОК призвал отказаться от проведения турниров в Индонезии из-за невыдачи виз израильтянам

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Armando Oliveira / Shutterstock / Fotodom

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) призвал отказаться от проведения турниров в Индонезии из-за невыдачи виз страной израильским гимнастам, планировавшим принять участие в проходящем в стране чемпионате мира. Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК добавили, что рекомендация будет действовать до тех пора, пока правительство Индонезии не предоставит комитету надлежащих гарантий того, что оно разрешит въезд в страну всем участникам, независимо от национальности.

Ранее министр координации по правам человека, миграции и реформам Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил, что страна отказалась выдавать визы гимнастам из Израиля для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Он подчеркнул, что решение было принято на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Палестиной.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Россияне участвуют в турнире в нейтральном статусе.

    Все новости