МОК прокомментировал недопуск российских лыжников на Олимпиаду-2026

МОК отказался комментировать недопуск российских лыжников на Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустить российских лыжников на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителей организации.

МОК посоветовал обратиться к FIS за разъяснениями и отказался комментировать ситуацию. «Каждая международная федерация — единственный орган, уполномоченный проводить свои международные соревнования за пределами Олимпийских игр. Поэтому мы любезно рекомендуем вам обратиться в FIS», — заявили в организации.

21 октября FIS объявила о недопуске российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. На заседании совета было подтверждено продление отстранения россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации, поэтому они не смогут выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Рассмотрение допуска российских спортсменов до Игр проходит в несколько этапов.