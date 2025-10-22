Наука и техника
20:56, 22 октября 2025Наука и техника

Найден способ остановить распространение вирусов

Nat Com: Сиалокинин способен переключать воспалительный ответ организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Natali _ Mis / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Лаборатории инфекционных заболеваний A*STAR (Сингапур) нашли неожиданный механизм, который можно использовать для борьбы с вирусом чикунгунья. Как выяснилось, белок сиалокинин из слюны комаров Aedes aegypti напрямую взаимодействует с рецепторами иммунных клеток человека и способен «переключать» воспалительный ответ организма. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications (Nat Com).

Оказалось, что сиалокинин временно ослабляет активность моноцитов и макрофагов — клеток, которые первыми реагируют на вирусное вторжение. Этот эффект помогает вирусу быстрее проникать в ткани, но одновременно предотвращает чрезмерное воспаление, вызывающее боли и отеки суставов при чикунгунье. Поняв, как работает этот механизм, ученые предложили использовать его в обратном направлении — для создания препаратов, способных блокировать распространение вируса и контролировать воспаление.

В экспериментах на животных блокада рецепторов, с которыми взаимодействует сиалокинин, позволила снизить вирусную нагрузку и воспаление тканей без ущерба для иммунной защиты. По словам исследователей, вмешательство в этот механизм может стать новым способом остановить распространение вирусов, передающихся через укусы комаров, включая чикунгунью, денге и лихорадку Западного Нила.

Ранее ученые выяснили, что экстракт семян кардамона активирует естественные противовирусные механизмы организма, усиливая выработку интерферонов I типа.

