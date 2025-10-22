В Госдуме заявили об отсутствии вреда от нефтегазовых санкций

Депутат Макаров заявил о росте нефтегазовых доходов России на фоне санкций

Направленные на нефтегазовый сектор России западные ограничительные меры больше не влияют на национальную экономику. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил глава комитета по бюджету нижней палаты парламента Андрей Макаров, передают «Ведомости».

«Россия сошла с нефтяной иглы», — подчеркнул он, отметив, что нефтегазовые доходы страны растут вне зависимости от санкций. В то же время депутат отметил, что Россия должна быть готова к любому развитию событий.

По итогам сентября доходы федерального бюджета от нефти и газа составили 582,5 миллиарда рублей, что на четверть меньше, чем годом ранее, хотя по сравнению с августом показатель вырос. За девять месяцев этот показатель сократился на 20,6 процента, что стало одной из причин роста дефицита бюджета до 5,74 триллиона рублей, законопроект о котором 21 октября прошел Госдуму.

В конце сентября Макаров пообещал, что в ближайший год Госдума усилит контроль за эффективностью расходования бюджетных средств, чтобы убедиться в достаточности средств на ключевые направления.

На прошлой неделе стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в балтийском порту Приморск впервые опустилась до 47,4 доллара за баррель. Это ниже нового уровня потолка цен Евросоюза, который в сентябре был изменен с 60 долларов за баррель до 47,6 доллара.