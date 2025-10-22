Спорт
Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ против «Сиэтла»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 22 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу столичной команды. Овечкин в начале второго периода ассистировал Джейкобу Чикрану, который отличился в большинстве.

18 октября Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ. Он отлился в игре против «Миннесота Уайлд».

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин провел семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе один гол и четыре результативные передачи.

