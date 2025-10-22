Пилоты пассажирского самолета совершили аварийную посадку из-за стука в дверь кабины

Пилоты SkyWest совершили аварийную посадку из-за потери связи с бортпроводниками

Пилоты авиакомпании SkyWest совершили аварийную посадку из-за потери связи с бортпроводниками и стука в дверь кабины. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 20 октября, на рейсе из Омахи в Лос-Анджелес, США. Примерно через 18 минут после взлета воздушное судно развернулось в воздухе и село в штате Небраска. В Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что такое решение было принято из-за того, что пилоты не смогли связаться с бортпроводниками и услышали чей-то голос за дверью кабины.

Пассажир Генри Грувер, летевший с женой и семилетней дочерью в Японию, в первом ряду, рассказал, что самолет внезапно начал разворачиваться над городом Омаха.

«Моя жена заметила, что стюардесса как будто барабанит в дверь кабины, спрашивая: "Что происходит?" Я начинаю молиться. Первое, что приходит на ум: не сошли ли пилоты с ума и не хотят ли заставить самолет упасть?» — признался он журналистам.

Как пишет издание, пассажирам ничего не сообщили о произошедшем. После приземления специалисты установили, что во время полета возникла проблема с системой внутренней связи, поэтому экипаж стучал в дверь кабины.

Представители SkyWest подтвердили наличие проблемы с микрофоном экипажа и извинились перед клиентами за доставленные неудобства.

Ранее пассажир самолета AZAL, совершившего аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, описал произошедшее словами «была паника, были молитвы». Мужчина также уточнил, что борт кружил в небе четыре часа вместо обещанных полутора часов полета.

