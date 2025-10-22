Поимка гигантской смертельно опасной змеи попала на видео

В Бразилии пятиметровая анаконда забралась в бассейн с десятками людей

В Бразилии пятеро сотрудников пожарной службы поймали пятиметровую анаконду, которая спряталась в бассейне. Об этом сообщает What's The Jam.

Гигантскую смертельно опасную змею заметили в муниципалитете Риу-Кенти, штат Гояс. Змея пряталась среди камней в большом бассейне в туристической зоне. В это время там купались десятки людей. Бассейн закрыли, после чего пожарные расширили лаз, куда забралась рептилия, а затем извлекли ее.

На видео, снятое пожарными, попал момент, когда они вытаскивают пятиметровую рептилию из воды. В ходе операции анаконда не пострадала, позже ее выпустили в естественную среду обитания подальше от жилья.

Хотя анаконды относятся к подсемейству удавов и не ядовиты, их укусы могут нанести человеку серьезную травму. Существует множество легенд об анакондах, которые вырастали более 10 метров в длину. Такие истории пока не нашли точного документального подтверждения.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле лесорубы во время работы обнаружили огромную змею и спасли ее. Рептилия была более шести метров в длину.