Наука и техника
19:52, 22 октября 2025Наука и техника

Популярная сладость оказалась природным энергетиком

Nutrients: Молоко с темным шоколадом ускоряет восстановление после тренировок
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что молоко с темным шоколадом может повысить скорость и выносливость при спринте. Ученые из Технологического университета Наньянг (Сингапур) выяснили, что эти продукты улучшают показатели коротких забегов за счет содержащихся во флавоноидах антиоксидантов, которые усиливают приток кислорода к мышцам и снижают утомляемость.

В эксперименте участвовали 20 добровольцев, которые выполняли серию интенсивных спринтов после употребления либо молока с темным шоколадом, либо молока с белым шоколадом. При первом варианте уже через несколько минут участники показали более быстрое время на второй серии забегов и меньший индекс усталости.

По словам авторов, сочетание сахаров и биологически активных веществ в темным шоколаде способствует более эффективному восстановлению энергии и защищает мышцы от окислительного стресса. Ученые отмечают, что даже небольшие улучшения — около одного процента — могут иметь значение для профессиональных спортсменов.

Специалисты подчеркивают, что речь идет о безопасной и доступной альтернативе искусственным энергетическим добавкам. Молоко с темным шоколадом может стать простым и естественным способом поддерживать физическую форму и ускорять восстановление после тренировок.

В июне ученые выяснили, что чай, ягоды, темный шоколад и яблоки могут продлить жизнь и снизить риск хронических заболеваний.

    Все новости