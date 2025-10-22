Поставки японских товаров в США упали вопреки соглашению с Трампом

Экспорт Японии в США снизился в сентябре на 13,3 %

Заключение торгового соглашения не помогло Токио избежать падения поставок товаров своему второму по величине торговому партнеру. Экспорт Японии в США снизился в сентябре год к году на 13,3 процента, сообщает CNBC.

Несмотря на достигнутые летом договоренности о снижении введенных администрацией Дональда Трампа тарифов на японский импорт с 25 до 15 процентов, пошлины продолжили оказывать серьезное влияние прежде всего на экспорт автомобилей. Их поставки в США в рамках двусторонней торговли снизились в прошлом месяце на 24,2 процента в стоимостном выражении, что не слишком отличается от августовских 28,4 процента, говорится в материале.

В целом в сентябре японский экспорт прервал четырехмесячное падение, увеличившись на 4,2 процента в том числе благодаря росту вывоза полупроводников на 12,6 процента. Драйвером динамики стала торговля с азиатскими странами, выросшая на 9,2 процента. Товарооборот Японии с Россией прибавил за месяц 5,38 процента.

В июле-сентябре пошлины Трампа привели к сокращению японской экономики на 1,2 процента. В августе ее снижение на те же уровни также сопровождалось первым за 42 месяца снижением розничных продаж, составившим 1,1 процента.

