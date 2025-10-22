Силовые структуры
Потерпевшие потребовали семь миллионов рублей с лидера российской рок-группы

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Роман Медведкин

Роман Медведкин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Потерпевшие по уголовному делу о нападении на руководителей АНО «Цифровые технологии» Ивана Позднякова и Арсения Щельцина, в котором обвиняется лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин, требуют компенсацию в размере семи миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Семья Позднякова подала иск на компенсацию морального вреда на пять миллионов рублей, а пострадавший от ножевых ранений Щельцин подал иск на два миллиона рублей. Дядя Позднякова рассказал, что тот финансово обеспечивал свою мать. Трагедия сказалась на ее моральном состоянии, так как женщина возлагала на него большие надежды.

Конфликт произошел 9 июня 2024 года на Сиреневом бульваре в Москве. Его зачинщицей была спутница Медведкина, рассказала супруга Щельцина.

Медведкин свою вину признал. В суде музыкант заявил, что защищал свою девушку от двух напавших мужчин и в состоянии аффекта достал нож для обороны. Прокурор считает доказанной вину Медведкина в нанесении летальных ранений Позднякову и покушении на его товарища. Он запросил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы.

