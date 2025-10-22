Появились подробности о разрушениях в российском городе после атаки ВСУ

Мэр Кукин: В Батайске повреждена 131 квартира после атаки беспилотников ВСУ

В Батайске Ростовской области оказалась повреждена 131 квартира в домах после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие подробности о разрушениях появились в Telegram-канале мэра российского города Валентина Кукина.

Он отметил, что также повреждены семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

«В Управление социальной защиты уже поступило 40 заявлений от жителей на оказание единовременной материальной помощи», — указал Кукин.

По его информации, никто из местных жителей не обращался в больницы после атаки беспилотников.

21 октября стало известно, что ВСУ атаковали Батайск дронами FP-1, которые несут от 50 килограммов взрывчатки.

Тогда губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате налета повреждения получили жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты.