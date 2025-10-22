Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:35, 22 октября 2025Россия

Появились подробности о разрушениях в российском городе после атаки ВСУ

Мэр Кукин: В Батайске повреждена 131 квартира после атаки беспилотников ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Валентин Кукин»

В Батайске Ростовской области оказалась повреждена 131 квартира в домах после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие подробности о разрушениях появились в Telegram-канале мэра российского города Валентина Кукина.

Он отметил, что также повреждены семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

«В Управление социальной защиты уже поступило 40 заявлений от жителей на оказание единовременной материальной помощи», — указал Кукин.

По его информации, никто из местных жителей не обращался в больницы после атаки беспилотников.

21 октября стало известно, что ВСУ атаковали Батайск дронами FP-1, которые несут от 50 килограммов взрывчатки.

Тогда губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате налета повреждения получили жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    Появились подробности о разрушениях в российском городе после атаки ВСУ

    Цены на золото рекордно упали

    Россиянка поведала миру историю уставшего божества

    Избавившиеся от проблемы преждевременного семяизвержения мужчины раскрыли свои секреты

    В МИД заявили об успешных гарантиях безопасности со стороны Киева по одному вопросу

    В Киеве седьмой раз за ночь прозвучали взрывы

    В Пхеньяне провели акцию памяти в честь подвига солдат КНДР в Курской области

    Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле

    В Белом доме заявили о проведении встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости