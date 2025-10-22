Спорт
11:40, 22 октября 2025Спорт

Реку с крокодилами сочли пригодной для проведения соревнований по гребле на ОИ-2032

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Chaithanya Krishnan / Shutterstock / Fotodom  

Независимый орган по координации и инфраструктуре летних Олимпийских игр 2032 года в Австралии (GIICA) провел первичную техническую экспертизу реки Фицрой, в которой обитают крокодилы. Об этом сообщает ABC.

Эксперты сочли реку пригодной для проведения в ней соревнований по гребле на байдарках и каноэ в рамках Игр. Результаты исследования будут переданы Международной федерации гребного спорта (World Rowing). В Австралии рассчитывают убедить организацию в том, что в Фицрое можно безопасно проводить старты.

Ранее о проведении соревнований в Фицрое высказались в World Rowing. Там отметили, что Фицрой пока не получил оценки и одобрения как пригодное место для состязаний.

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут с 23 июля по 8 августа. Столицей соревнований станет австралийский город Брисбен.

