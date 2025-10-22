Путешествия
07:30, 22 октября 2025Путешествия

Россиянин побывал на Лазурном Берегу и описал его фразой «какой-то французский Геленджик»

Алина Черненко

Фото: Haritanita / Freepik

Российский путешественник побывал на Лазурном Берегу во Франции и был разочарован увиденным. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что местный пляж совершенно ничем не примечателен, и у него больше минусов, чем плюсов. «Да, вода здесь действительно имеет красивый лазурный оттенок, но вот сам берег — это какой-то кошмар. Он сплошь усыпан крупной галькой и камнями — песка нет и в помине. Ощущение, что ты на "лакшери курорте" сразу улетучивается — это, скорее, какой-то французский Геленджик», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Блогер пояснил, что по каменистому берегу неудобно ходить без специальной обуви. Кроме того, на пляже много людей, все лежат на камнях, а по берегу «ходят торгаши и продают холодное пиво».

Главное отличие французского курорта от Геленджика, по мнению автора, в том, что на Лазурном Берегу почти никто не купается.

«У французов не принято купаться и плавать в море — они просто загорают на берегу. Так что местные девушки приходят на пляж просто, чтобы "выгулять" свои купальники. Ну, а заодно с кем-нибудь познакомиться», — констатировал автор.

Россиянин добавил, что на пляже француженки читают, фотографируются или устраивают пикники.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на пляже в Прибалтике и описал его фразой «с женами ехать запрещено». По словам путешественника, там есть специальные «женские пляжи», на которых разрешено загорать топлес.

    Все новости