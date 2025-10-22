Рысь залезла на большой столб в России и вспомнила про свой страх высоты

Рысь залезла на большой столб, посмотрела свысока на забайкальский поселок и в моменте вспомнила про свой страх высоты. О том, как ее спасали местные жители, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Россияне увидели хищника на высоком столбе утром 22 октября. Известно, что дикое животное вышло к поселку Новокручининский из леса. Также кошка преодолела небольшую речку перед тем, как полезть на столб.

Рысь, как оказалось, залезла на верхушку опоры линии электропередачи. Только после этого, возможно, она вспомнила про свой страх высоты. В итоге хищница осталась сидеть там, пока местные жители пытались ей помочь.

Очевидцы сообщили об инциденте в МЧС, «но помощи так и не дождались». Тогда они решили скорее отключить поселок от сети, пока животное не успело ударить током. Затем молодые люди подставили к опоре высокую автовышку и полезли за кошкой, но стащить ее вниз так и не смогли.

К спасению привлекли профессиональных отловщиков собак. Они захотели усыпить рысь и сделали прицельный выстрел со снотворным, после чего животное упало со столба. Активисты проверили ее состояние — с ней оказалось все отлично. Тогда животное отвезли подальше в лес, «где спокойно и безопасно».

