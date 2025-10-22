Спорт
07:50, 22 октября 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала вид сзади в кожаной обтягивающей юбке

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала новую фотографию на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала вид сзади в кожаной обтягивающей юбке и топе. Брюэр рассказала, что приехала на гоночные соревнования. Пост собрал более 20 тысяч лайков.

С 2009-го по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала фигуру в красном платье с откровенным декольте. Спортсменка рассказала, что посетила свадьбу друзей в Москве.

