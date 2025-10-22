Прокуратура начала расследование угроз убийством Саркози в тюрьме

BFMTV: Прокуратура Парижа начала расследование угроз убийством Саркози в тюрьме

Прокуратура Парижа начала расследование угроз убийством в адрес экс-президента Франции Николя Саркози в тюрьме Санте, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Как уточнили журналисты, трое авторов угроз изолированы. Речь идет о заключенных тюрьмы Санте. Отмечается, что их могут перевести в другое исправительное учреждение.

Ранее Саркози поместили в тюрьму в Париже. 25 сентября парижский суд признал экс-президента Франции виновным. По данным следствия, Саркози через своих ближайших соратников заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи с целью получить дополнительное финансирование для своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.