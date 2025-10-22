Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:51, 22 октября 2025Мир

Прокуратура начала расследование угроз убийством Саркози в тюрьме

BFMTV: Прокуратура Парижа начала расследование угроз убийством Саркози в тюрьме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николя Саркози

Николя Саркози. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Прокуратура Парижа начала расследование угроз убийством в адрес экс-президента Франции Николя Саркози в тюрьме Санте, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Как уточнили журналисты, трое авторов угроз изолированы. Речь идет о заключенных тюрьмы Санте. Отмечается, что их могут перевести в другое исправительное учреждение.

Ранее Саркози поместили в тюрьму в Париже. 25 сентября парижский суд признал экс-президента Франции виновным. По данным следствия, Саркози через своих ближайших соратников заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи с целью получить дополнительное финансирование для своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минфин США анонсировал значительное усиление санкций против России

    Пашинян заявил о невозможности производить коньяк в Армении

    На продажу выставили бывший дом Умы Турман

    Бессент заявил о разочаровании Трампа статусом переговоров по Украине

    Над российскими регионами сбили десятки дронов ВСУ

    Сийярто заявил о готовности США к саммиту с Россией

    Ракету «Ярс» запустили с космодрома Плесецк

    Россиянка пожаловалась на фекальный потоп в квартире

    Европейская страна ограничила выезд беженцев с Украины на родину

    Россиянин отсудил почти два миллиона за потопы в квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости