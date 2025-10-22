Из жизни
13:19, 22 октября 2025Из жизни

Снят на видео загадочный светящийся объект над атомной станцией

В США сотрудники полиции сняли на видео НЛО над атомной станцией
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В городе Миннеаполис, США, трое полицейских сняли на видео неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщается в X-аккаунте Americans for Safe Aerospace.

Сотрудники полиции наблюдали за загадочным явлением с помощью бинокля, находясь в гараже. По их утверждению, сферический объект с шестью светящимися кольцами завис на высоте около трех тысяч метров над атомной станцией Prairie Island.

Полицейские заявили, что НЛО якобы менял цвета и то замедлялся, то разгонялся до гиперзвуковой скорости, при этом не создавая шума. В какой-то момент он якобы чуть не столкнулся с гражданским самолетом.

Сотрудник компании Enigma Labs, собирающей информацию о НЛО, Алехандро Рохас предположил, что полицейские стали свидетелями передвижения Международной космической станции (МКС) NASA. «МКС пролетала над этим районом в течение последних нескольких дней и выглядела как яркая вспышка», — объяснил он.

Рохас также отметил, что полицейским казалось, будто объект меняет цвета из-за явления сцинтилляции. Также она «заставляет» мерцать и звезды.

Americans for Safe Aerospace — некоммерческая организация, которую основал бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс. Он выступает за прозрачность исследований по НЛО и собирает свидетельства о наблюдениях за странными космическими явлениями. Грейвс сам заявлял, что во время службы многократно видел неопознанные аномальные явления.

Ранее сообщалось, что в Австралии загадочный объект рухнул из космоса на землю на глазах у шахтеров в пустыне Пилбара. Прибывшие по вызову сотрудники полиции заявили, что упавший объект является куском космического мусора.

    Все новости