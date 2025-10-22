МО РФ: ВС России нанесли поражение силам специальных операций ГУР Украины

Украина бросила против российских войск силы специальных операций (ССО) Главного управления разведки (ГУР). Это следует из сообщения Министерства обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, силы спецопераций были задействованы в зоне ответственности группировки войск «Север», действующей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

«Нанесено поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил специальных операций ГУР», — рассказали в МО. В итоге на этом направлении украинские подразделения потеряли почти 200 военнослужащих, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Близ какого населенного пункта Украина пыталась задействовать отряды ССО, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла по Украине массированный удар возмездия «Кинжалами».