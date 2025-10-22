Россия
14:26, 22 октября 2025

Украина бросила против российских войск силы спецопераций ГУР

МО РФ: ВС России нанесли поражение силам специальных операций ГУР Украины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина бросила против российских войск силы специальных операций (ССО) Главного управления разведки (ГУР). Это следует из сообщения Министерства обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, силы спецопераций были задействованы в зоне ответственности группировки войск «Север», действующей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

«Нанесено поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил специальных операций ГУР», — рассказали в МО. В итоге на этом направлении украинские подразделения потеряли почти 200 военнослужащих, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Близ какого населенного пункта Украина пыталась задействовать отряды ССО, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла по Украине массированный удар возмездия «Кинжалами».

