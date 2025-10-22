Россия нанесла по Украине массированный удар возмездия «Кинжалами»

МО: Россия ударила по Украине «Кинжалами» в ответ на террористические атаки ВСУ

Вооруженные силы России (ВС) ударили по объектам на Украине «Кинжалами» в ответ на террористические атаки украинских войск. Об этом сообщило журналистам Министерство обороны России.

Оборонное ведомство охарактеризовало атаку как удар возмездия за обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданской инфраструктуры на территории России. Уточняется, что при массированной атаке использовались в том числе аэробаллистические ракеты «Кинжал». Обстрелу на территории Украины подверглась энергоинфраструктура, работавшая в интересах военно-промышленного комплекса страны.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены Минобороны России

Известно, что взрывы прогремели в Днепропетровске и Днепродзержинске, где под удар могла попасть местная ТЭЦ. Сообщалось и о взрывах в Киеве: по предварительной информации, поражение нанесено ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также по аэродрому Васильков. Удару также подверглась Днепрогэс.

Ранее сообщалось, что на фоне массированных ударов российских войск по Украине президент России Владимир Путин запланировал мероприятие по линии Генштаба. В Кремле не раскрыли подробностей анонсированного события.