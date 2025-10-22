Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:29, 22 октября 2025Спорт

Тарасова оценила возможный допуск российских фигуристов на турниры

Тарасова призвала допустить российских фигуристов на турниры с флагом и гимном
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возможный допуск российских фигуристов до участия в международных турнирах. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист отметила, что не сомневается в положительном исходе ситуации и призвала Международный союз конькобежцев (ISU) допустить россиян на турниры с национальными атрибутами страны. «Мы столько лет без флага и гимна, всю жизнь, что ли, так будет? Надеюсь, что нет. Хотя наших спортсменов ни с кем не перепутают, но это результаты нашей страны», — заявила Тарасова.

Ранее сообщалось, что ISU рассматривает возможность допустить фигуристов из России к участию в юниорской и взрослой возрастных категориях. Если решение будет положительным, спортсмены смогут принять участие в турнирах в нейтральном статусе.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. Последним крупным событием для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО

    В Японии произошло мощное землетрясение

    Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее шутки о жене Вэнса

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Рыночной ставке по ипотеке в РФ предсказали снижение

    «Поставить нормального военного». Лидер группы «Вопли Видоплясова» призвал к перевороту на Украине

    Прикованный к инвалидной коляске телеведущий рассказал о повседневной жизни

    Ежегодный пересмотр одного налога в России назвали нецелесообразным

    Генсек НАТО раскрыл сумму поставок американского оружия Украине

    Профессор моды оценила стиль Полины Гагариной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости