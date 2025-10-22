Тарасова оценила возможный допуск российских фигуристов на турниры

Тарасова призвала допустить российских фигуристов на турниры с флагом и гимном

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возможный допуск российских фигуристов до участия в международных турнирах. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист отметила, что не сомневается в положительном исходе ситуации и призвала Международный союз конькобежцев (ISU) допустить россиян на турниры с национальными атрибутами страны. «Мы столько лет без флага и гимна, всю жизнь, что ли, так будет? Надеюсь, что нет. Хотя наших спортсменов ни с кем не перепутают, но это результаты нашей страны», — заявила Тарасова.

Ранее сообщалось, что ISU рассматривает возможность допустить фигуристов из России к участию в юниорской и взрослой возрастных категориях. Если решение будет положительным, спортсмены смогут принять участие в турнирах в нейтральном статусе.

Российские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. Последним крупным событием для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.