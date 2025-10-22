В Дагестане после удара ВСУ часть школьников перевели на дистанционное обучение

В Махачкале часть образовательных учреждений перевели на дистант после атак ВСУ

В Махачкале после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) часть образовательных учреждений перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщило городское управление образования в Telegram-канале.

«В связи с возросшей угрозой проведения атак беспилотных летательных аппаратов (дронов), в целях обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников, педагогических работников и сотрудников, некоторые образовательные учреждения временно переводятся на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что такая мера призвана защитить жизнь и здоровье жителей. Руководителям образовательных учреждений власти поручили обеспечить бесперебойную работу онлайн-платформ для обучения детей. Они пообещали дополнительно проинформировать о возобновлении очных занятий детей после того, как обстановка стабилизируется.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Дагестану дронами нового типа с иностранной маркировкой. При атаке, предварительно, могли использоваться БПЛА, разработанные на основе украинского дрона Chaklun.

ВСУ атаковали Дагестан утром 22 октября. Как сообщал глава республики Сергей Меликов, над регионом сбили беспилотники, которые пытались атаковать одно из предприятий. Один из беспилотников врезался в строящееся здание торгового центра, внутри которого никого не было, другой — над предприятием. В сети появились кадры последствий удара.