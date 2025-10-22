Интернет и СМИ
16:04, 22 октября 2025Интернет и СМИ

В Госдуме высказались о возможности запрета в России WhatsApp и Telegram

Депутат Свинцов: В России не ведется разговоров о блокировке WhatsApp и Telegram
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Частичные ограничения работы WhatsApp и Telegram на юге России являются временной мерой, речи о полном запрете мессенджеров не идет. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Сейчас не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет», — высказался парламентарий.

Свинцов добавил, что в южных регионах работу WhatsApp и Telegram частично ограничили для борьбы с мошенничеством, и назвал это временной мерой.

22 октября стало известно, что Роскомнадзор частично ограничил работу мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге России. В ведомстве объяснили такую меру противодействием злоумышленникам.

На перебои в работе WhatsApp и Telegram пользователи из южных регионов России пожаловались 21 октября. Неполадки наблюдались в Краснодарском крае, Ростове-на-Дону, Пятигорске и Махачкале.

    Все новости