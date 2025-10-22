В Кремле раскрыли планы о разговоре Путина и Орбана

Песков: Нового телефонного разговора между Путиным и Орбаном в планах нет

Новый телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаетТАСС.

«Нет, пока нового [телефонного разговора в планах] нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Орбан заявил, что подготовка саммита России и США, в рамках которого пройдет встреча американского лидера Дональда Трампа с Путиным, продолжается, но сроки остаются неизвестными. «Дата все еще неясна. Когда придет время, мы его организуем», — написал политик.

16 октября Путин провел телефонный разговор с Трампом, после которого была анонсирована встреча лидеров в Венгрии. Выбор места американский президент объяснил тем, что хорошо относится к венгерскому премьер-министру, поскольку тот сделал свою страну безопасной.