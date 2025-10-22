Премьер Венгрии Орбан ответил на вопрос о дате встречи Путина и Трампа

Подготовка саммита России и США, в рамках которого пройдет встреча американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, продолжается, но сроки остаются неизвестными. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Дата все еще неясна. Когда придет время, мы его организуем», — написал политик.
Ранее газета Financial Times назвала предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште крупной политической победой для Орбана. Отмечалось, что участие Будапешта в столь громкой дипломатической инициативе может укрепить позиции венгерского премьер-министра на предстоящих весенних выборах.
16 октября Путин провел телефонный разговор с Трампом, после которого была анонсирована встреча лидеров в Венгрии. Выбор места американский президент объяснил тем, что хорошо относится к венгерскому премьер-министру, поскольку тот сделал свою страну безопасной.