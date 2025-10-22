Россия
11:37, 22 октября 2025Россия

В России чиновник напал на мужчину, избил его и попал на видео

В Чувашии глава района избил мужчину, начало конфликта сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Чувашии»

В Чувашии чиновник напал на мужчину, избил его и попал на видео. Запись опубликовала пресс-служба республиканской прокуратуры в Telegram.

Речь идет о главе Шемуршинского муниципального округа — вероятно, об Александре Чамееве, поскольку именно его имя указано на сайте муниципалитета. На записи похожий на него мужчина набрасывается на сидевшего рядом человека в камуфляжной куртке.

Пострадавшим оказался 70-летний охотовед, его здоровью был причинен легкий вред, деяние квалифицировано по статье 115 Уголовного кодекса. Дело передано в суд.

Ранее жительница Екатеринбурга заявила, что была избита на приеме в местном Минобразования. В очереди на прием у нее возник конфликт с другой родительницей. Женщина написала заявление в полицию, где по факту произошедшего начали проверку.

