В России предложили платить пассажирам по пять тысяч рублей за задержку рейсов

Общественник Ярошенко призвал оплачивать пассажирам каждый час задержки рейсов

Общественный деятель Алексей Ярошенко призвал ужесточить наказание для российских авиакомпаний за задержки рейсов. Свое мнение он высказал в беседе с «Абзацем».

Так, собеседник издания предложил выплачивать пассажирам по пять тысяч рублей за каждый час простоя. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации задержки вылетов случаются все чаще, а путешественники несут из-за этого большие издержки.

По словам Ярошенко, по действующему законодательству пассажиры «беззащитны перед произволом авиакомпаний» — они могут провести много часов в аэропорту и не получить никаких компенсаций. Перевозчик в таких случаях обязан лишь предоставить клиентам питание. Активист считает, что авиакомпании должны чувствовать ответственность перед пассажирами и делать все возможное, чтобы люди могли улететь в обозначенный срок.

«Предлагаю ужесточать штрафы за задержку рейсов и выплачивать пассажирам по пять тысяч рублей за час простоя. Пусть они выплачиваются сразу после случившегося, чтобы в ожидании рейса клиент мог посетить бизнес-зал и скоротать время», — заключил общественный деятель.

Ранее российская авиакомпания Nordwind Airlines нарвалась на штраф из-за задержки рейса из Санкт-Петербурга. Перевозчик не предоставил пассажирам гостиничные услуги, тем самым нарушил их права.