Врач дал 10 советов по сохранению здоровья глаз до старости

Офтальмолог Массоте: Ультрафиолет повышает риск развития катаракты

Офтальмолог Виктор Массоте дал 10 советов, которые помогут сохранить здоровье глаз до старости. Своими рекомендациями он поделился в беседе с изданием Terra.

По словам Массоте, нужно регулярно посещать офтальмолога для выявления заболеваний глаз на ранней стадии. Также важно носить солнцезащитные очки, поскольку ультрафиолет ускоряет старение органов зрения и повышает риск развития катаракты. Кроме того, стоит сбалансированно питаться, причем отдавать предпочтение необходимо продуктам, в которых содержится большое количество витаминов A, C и E, цинка, омега-3 жирных кислот, добавил доктор.

Еще совет от врача — бросить курить, так как сигареты увеличивают вероятность возникновения многих патологий глаз. Также он призвал регулярно делать небольшие перерывы при использовании гаджетов, чтобы избежать перенапряжения.

Наконец Массоте порекомендовал установить хорошее освещение при работе и чтении, правильно ухаживать за контактными линзами, регулярно выполнять физические упражнения, не тереть глаза при усталости и защищать их во время рискованных действий, таких как занятия спортом или нахождение на опасном производстве.

