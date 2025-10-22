Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:30, 22 октября 2025Ценности

Врач раскрыла секреты стройности популярной российской телеведущей

Диетолог Пришвина: Ольга Шелест смогла похудеть отказавшись от сахара
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог Кристина Пришвина раскрыла секреты стройности популярной российской телеведущей Ольги Шелест. Соответствующий материал публикует «Страсти».

По словам специалиста, 48-летняя знаменитость смогла похудеть, отказавшись от сахара.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Вот это Тело Личный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
Вот это ТелоЛичный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
18 марта 2017

«Как показала Ольга Шелест, отказ от добавленного сахара — это мощнейший инструмент не столько для коррекции веса, сколько для общего оздоровления организма и обретения энергетического и эмоционального баланса», — заключила диетолог.

Ранее в октябре 51-летний Александр Ревва раскрыл секреты молодости и стройности. Юморист рассказал, что не ограничивает себя в еде, поскольку утомился от постоянных ограничений и диет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Снятие санкций и возвращение активов. Европа и Украина смягчили требования к России в ожидании встречи Путина и Трампа

    В одной стране Европы нашли необычный способ снимать стресс

    Раскрыто отношение Пригожина к заключенным

    Российские ученые реконструировали шапку возрастом 4000 лет

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Москвичам пообещали аномально теплый ноябрь

    Стилист Ким Кардашьян высмеял ее скрывающую лицо маску на гала-вечере

    На Украине заметили 14-метрового «монстра» для разминирования

    Захарова назвала пригрозившего взорвать «Дружбу» главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским»

    В МИД России назвали риски ядерной эскалации с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости