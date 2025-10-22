Врач раскрыла секреты стройности популярной российской телеведущей

Диетолог Пришвина: Ольга Шелест смогла похудеть отказавшись от сахара

Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог Кристина Пришвина раскрыла секреты стройности популярной российской телеведущей Ольги Шелест. Соответствующий материал публикует «Страсти».

По словам специалиста, 48-летняя знаменитость смогла похудеть, отказавшись от сахара.

«Как показала Ольга Шелест, отказ от добавленного сахара — это мощнейший инструмент не столько для коррекции веса, сколько для общего оздоровления организма и обретения энергетического и эмоционального баланса», — заключила диетолог.

