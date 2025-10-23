Бывший СССР
Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

Азербайджан посетит делегация в составе послов 15 стран-членов НАТО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

6-7 ноября Азербайджан посетит делегация в составе послов 15 стран-членов НАТО. Об этом сообщило издание Report со ссылкой на дипломатические источники в республике.

При этом не сообщается, представители каких именно стран прибудут в Азербайджан. Цели их визита также не раскрываются.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам-участницам Организации тюркских государств провести военные учения в 2026 году. В организацию входят: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Турция является членом НАТО.

До этого представители Азербайджана и Североатлантического альянса обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество. Постоянный представитель республики в организации Джафар Гусейнзаде поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие стабильности в регионе Южного Кавказа, отметив роль Вашингтона в этом вопросе.

