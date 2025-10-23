Спорт
Иностранный лыжник соскучился по россиянам

Австрийский лыжник Фермойлен заявил, что соскучился по соревнованию с россиянами
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что соскучился по соревнованию с россиянами. Его слова приводит Odds.ru.

«Да, многие из нас скучают по соревнованиям с российскими спортсменами — они всегда представляли сильный состав», — заявил иностранный спортсмен. При этом он подчеркнул, что большинство поддерживает решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение россиян.

21 октября FIS приняла решение не допускать российских спортсменов к участию в международных турнирах даже в качестве нейтральных атлетов. На заседании совета было подтверждено продление отстранения российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации.

Фермойлен дважды участвовал в Олимпийских играх. Он является серебряным призером чемпионата мира 2023 года.

    Все новости