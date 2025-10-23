Итальянский волейболист «Факела» поделился впечатлениями от России

Итальянский волейболист «Факела»: В России пока сложно из-за языкового барьера

Итальянский волейболист клуба «Факел» из Нового Уренгоя Юри Романо поделился впечатлениями от жизни в России. Его цитирует пресс-служба «Факела».

Романо заявил, что у него возникли трудности с пониманием русского языка. «Пока сложно в плане языкового барьера — например, в тех же супермаркетах и в сфере услуг здесь мало кто говорит на английском. Мы, конечно, будем пытаться учить русский язык, чтобы стало более комфортно», — отметил он.

Волейболист добавил, что ему нравится атмосфера в клубе. «Я счастлив быть здесь, внутри команды у нас тоже отличные взаимоотношения, мы хорошо общаемся как на площадке, так и за ее пределами», — сообщил он.

Ранее колумбийский защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Андерсон Арройо поделился впечатлениями от жизни в России. Спортсмен заявил, что Россия вживую выглядит совсем не так, как ее показывают средства массовой информации.