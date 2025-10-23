Спорт
19:49, 23 октября 2025Спорт

Медведев поскандалил с судьей во время матча

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поскандалил с судьей во время матча четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 в Вене против француза Корентена Муте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После первого сета Медведев остался недоволен работой судьи, о чем ему и сообщил. «Если бы ты хоть иногда включал мозг, ты бы увидел, что я стоял у сетки. Я понимаю, система срабатывает автоматически, но ты не используешь мозг», — заявил спортсмен.

Матч закончился победой Муте со счетом 7:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут.

Ранее Медведев обругал судью на матче в Шанхае против американца Лернера Тьена. У Медведева появились судороги в ноге, на что судья выдал ему предупреждение за затяжку времени. В ответ теннисист накричал на арбитра.

19 октября Медведев обыграл Муте в финале турнира ATP 250 в Алматы. Матч продлился три сета, россиянин взял верх со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Медведев занимает 18-е место в рейтинге ATP. На его счету 21 титул, включая победу на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.

