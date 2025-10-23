Минпросвещения прокомментировало информацию о введении ЕГЭ еще по одному предмету

Минпросвещения опровергло данные о введении ЕГЭ по духовно-нравственной культуре

Минпросвещения опровергло информацию о введении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по духовно-нравственной культуре России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в сети появилась информация о вводе нового предмета в ЕГЭ.

В Минпросвещения пояснили, что изучение духовно-нравственной культуры будет способствовать формированию у школьников целостной картины мира, а также более глубокому понимаю тех процессов, которые будут содержаться в ЕГЭ по гуманитарным предметам.

«При этом введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что для абитуриентов-гуманитариев захотели ввести обязательный ЕГЭ по истории. Речь, в частности, шла о таких направлениях подготовки, как социология, юриспруденция, реклама и пиар.