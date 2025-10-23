Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:52, 23 октября 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для офисных работников

Тренер Бахтурина посоветовала растяжку шеи и спины для офисных работников
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marcin Balcerzak / Shutterstock / Fotodom

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения для офисных работников. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Эксперт посоветовала включить в комплекс мягкую растяжку шеи и плечевого пояса. Далее рекомендуется поработать с грудным отделом позвоночника: на выдохе округлить спину и свести локти вперед, а на вдохе — расправить плечи, раскрывая грудь. Следующий этап — растяжка предплечий. Полезно добавить и элемент мобильности — несколько плавных круговых движений тазом. Завершает комплекс растяжка ягодичных мышц.

Бахтурина посоветовала уделять разминке не менее пяти минут утром и повторять ее в течение дня. Даже такая короткая активность, по ее словам, помогает проснуться, повысить концентрацию и снизить риск хронической усталости.

Ранее Бахтурина раскрыла топ-4 ошибок при выполнении ягодичного моста. В их числе оказались переизгиб поясницы и опора на носки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?

    В России объяснили изменение подхода США к урегулированию украинского конфликта

    Погибшего в Запорожской области российского военкора посмертно наградили орденом

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    В России захотели ввести еще один обязательный предмет для сдачи ЕГЭ

    В России объяснили причины отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Ушедший из России автогигант уволит сотни сотрудников из-за кризиса

    Всадники в масках напали на пожилых россиян после замечания

    В МИД России раскрыли ожидания от нового премьера Японии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости