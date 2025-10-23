Премьер Финляндии усомнился в ответственном использовании Украиной денег ЕС

Орпо: Украине не стоит предоставлять полную свободу в использовании денег ЕС

Украине не стоит давать полную свободу в использовании денег, которые она может получить от беспроцентных кредитов Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Politico.

По данным издания, в Евросоюзе ведется дискуссия о том, какие условия должно установить сообщество для кредита, сумма которого может достигать 140 миллиардов евро. В частности, Франция выступает за то, чтобы заставить Украину потратить эти деньги на оружие, произведенное в Европе. Однако другие страны, включая Швецию, хотят, чтобы Киев мог сам выбирать, как распоряжаться средствами.

«Я не думаю, что полная свобода — лучший вариант. Мы предоставляем кредиты, и поэтому нам нужно делать это в тесном сотрудничестве с Украиной. Мы должны быть уверены, что они будут использовать эти огромные деньги ответственно», — указал финский премьер.

Орпо также выразил надежду на то, что Украина сможет закупать «все больше и больше оружия из Европы». При этом он признал, что у ЕС нет всех тех возможностей и оружия, которые нужны Киеву, поэтому он выступил за возможность покупки необходимых вооружений у США на предоставленные объединением деньги.

Ранее Орпо заявил, что президент США Дональд Трамп «должен предоставить» Украине крылатые ракеты Tomahawk для нанесения ударов вглубь российской территории.